Буданов прокоментував масовану атаку дронів на Московську область 21 серпня
Головне управління розвідки Міністерства оборони завдало ударів безпілотниками по центру радіотехнічної розвідки поблизу столиці РФ
Про це виданню The War Zone розповів очільник ГУР Кирило Буданов.
"Сьогодні (21 серпня - ред.) ми провели кілька операцій з використанням безпілотників", – сказав він.
Начальник ГУР зазначив, що було використано близько півсотні БПЛА.
За словами Буданова, було завдано ударів по аеропорту "Остаф’єво" в Москві та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області. У ГУР з’ясовують, наскільки ефективними були атаки.
Він додав, що перше летовище слугувало оманливою ціллю - удар по ньому мав на меті відвернути увагу противника..
Російські офіційні джерела заявили, нібито минулої ночі збили всі безпілотники, які прямували до Москви, а також до інших регіонів РФ.
- У ніч на 21 серпня росіяни поскаржились на наймасштабнішу атаку безпілотників на Московську область. Зокрема, кажуть про нібито збиття 10 дронів
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