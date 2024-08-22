Буданов прокоментував масовану атаку дронів на Московську область 21 серпня

Про це виданню The War Zone розповів очільник ГУР Кирило Буданов.

"Сьогодні (21 серпня - ред.) ми провели кілька операцій з використанням безпілотників", – сказав він.

Начальник ГУР зазначив, що було використано близько півсотні БПЛА.

За словами Буданова, було завдано ударів по аеропорту "Остаф’єво" в Москві та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області. У ГУР з’ясовують, наскільки ефективними були атаки.

Він додав, що перше летовище слугувало оманливою ціллю - удар по ньому мав на меті відвернути увагу противника..

Російські офіційні джерела заявили, нібито минулої ночі збили всі безпілотники, які прямували до Москви, а також до інших регіонів РФ.