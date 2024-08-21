Мер Москви заявив про одну з наймасштабніших атак БПЛА на столицю РФ

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

О 3 годині ночі мер Москви Сергій Собянін вперше заявив, що російська ППО в міському окрузі Подільськ нібито відбила атаку безпілотника, який летів на Москву.

Вже станом на 4:33, за словами мера російської столиці, їхня ППО збила восьмий безпілотник, який летів на Москву.

Пізніше російська влада поінформувала про збиття ще двох БПЛА.

Водночас Собянін заявив: "Сили ППО вночі збили вже 10 БПЛА, які летіли на Москву, це одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю".