Мер Москви заявив про одну з наймасштабніших атак БПЛА на столицю РФ
У ніч на 21 серпня росіяни поскаржились на наймасштабнішу атаку безпілотників на Московську область. Зокрема, кажуть про нібито збиття 10 дронів
Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.
О 3 годині ночі мер Москви Сергій Собянін вперше заявив, що російська ППО в міському окрузі Подільськ нібито відбила атаку безпілотника, який летів на Москву.
Вже станом на 4:33, за словами мера російської столиці, їхня ППО збила восьмий безпілотник, який летів на Москву.
Пізніше російська влада поінформувала про збиття ще двох БПЛА.
Водночас Собянін заявив: "Сили ППО вночі збили вже 10 БПЛА, які летіли на Москву, це одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю".
- У Пролетарську Ростовської області Росії триває пожежа на нафтобазі, яка виникла 18 серпня після атаки безпілотників.
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