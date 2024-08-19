У Ростовській області РФ другу добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки
У Пролетарську Ростовської області Росії триває пожежа на нафтобазі, яка виникла 18 серпня після атаки безпілотників
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.
За їхньою інформацією, пожежники вже понад дві доби борються з вогнем, який охопив резервуари з паливом. Для боротьби з вогнем скерували спеціалізований пожежний потяг, а також карети швидкої допомоги для надання медичної допомоги постраждалим. Згодом до місця займання прибули ще два пожежні потяги, проте наразі з вогнем не впоралися.
За повідомленнями місцевої влади, яку цитує пропагандистське РІА Новости, внаслідок пожежі начебто постраждали 18 людей.
У місцевих телеграм-каналах пишуть, що займання на нафтобазі призвело до утворення великої чорної хмари токсичного диму, яка накрила місто. Запах гару та дим суттєво погіршують якість повітря. Тож влада наполегливо порекомендувала місцевим жителям обмежити перебування на вулиці, щоб мінімізувати ризики для здоров'я.
На території Пролетарська ввели режим надзвичайної ситуації, гасіння пожежі триває. Місцева влада повідомляє, що загроза поширення вогню на житлові будинки відсутня.
- У ніч проти неділі, 18 серпня, росіяни заявили про збиття БПЛА над трьома регіонами. У Ростовській області під атакою Сил оборони опинився комбінат "Кавказ", де окупанти зберігали нафтопродукти
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