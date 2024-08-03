Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Буданов: Росія не зможе повністю знищити українську енергосистему

Буданов: Росія не зможе повністю знищити українську енергосистему

Світлана Кравченко
3 серпня, 2024 субота
10:27
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що удари РФ по енергетиці України можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити не вдасться

Зміст

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН. 

За словами керівника ГУР, енергетичні системи, побудовані ще за часів СРСР, мають величезний запас міцності, а Україна, як і Росія, захистили їх додатково. 

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити - так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему - ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив Буданов.

Він також додав, що в Росії немає можливості повністю зруйнувати українську енергосистему.

"Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована, умовно там три, чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - наголосив голова української розвідки.

  • Нещодавно радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що найближчі три місяці українці можуть прожити взагалі без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії.
Теги:
Україна
Росія
Енергія
ГУР
Економіка
Кирило Буданов
Енергетика
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
На фото: фортифікації на Харківщині
Автор Оксана Ліховід
1 серпня, 2024 четвер
НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині, - голова Антикорупційного центру "Межа"
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 серпня
11:59
війна з Росією, вибух, Росія
Дрони ГУР уразили нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області, він забезпечував окупантів на Донеччині та Луганщині, - ЗМІ
11:54
вибух
Росіяни скинули з дрона вибухівку на двох жінок у дворі будинку в Антонівці: постраждалих забрали до лікарні
11:44
електроенергія
Українців закликають раціонально та ощадливо використовувати електроенергію: ситуація в енергосистемі на 3 серпня
11:33
Діти російських агентів Дульцевих дізналися про те, що вони росіяни, вже у Москві під час обміну полоненими
11:07
росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині
За тиждень Росія запустила по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
10:59
Ісмаїл Ганія
Іран арештував десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС Ганії, - NYT
10:54
Обстріл Донеччини 3 серпня
Російські війська за добу на Донеччині вбили трьох цивільних, вісьмох поранили
10:51
Хорватія
Хорватія обурилася через заяву голови МЗС Угорщини щодо "ненадійності країни для транзиту нафти"
10:50
Ексклюзив
бронеавтомобіль «Новатор»
"Жоден дрон не долетів до бронеавтомобіля "Новатор-2": заступник гендиректора компанії KVERTUS Чернюк розповів про випробування нової системи РЕБ
10:27
президент Польщі Анджей Дуда
Дуда заперечив чутки, що агента ГРУ Рубцова, якого Польща передала РФ, було помилувано
10:25
Оновлено
безпілотник, дрон
Сили оборони вночі вдарили по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області
10:07
OPINION
Микола Томенко
Як забезпечити фінансування ЗСУ без збільшення податків
09:51
Вибух
РФ атакувала критичну інфраструктуру та приватні будинки на Сумщині: двоє постраждалих
09:36
Луганська область
У Луганську через дефіцит кадрів на тепловозобудівному заводі приймають на роботу підлітків
09:04
Ніколас Мадуро
Мадуро звинуватив опозицію Венесуели в підготовці теракту в Каракасі
08:57
ЗСУ
РФ просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
08:49
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни зранку вдарили по передмістю Харкова
08:42
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 123 боєзіткнення: РФ атакує на 10 напрямках
08:34
колії
Нестандартний метод: в Японії льодом охолоджували залізничні колії через аномальну спеку
08:27
Дональд Трамп
Трамп погодився провести дебати з Гарріс на каналі Fox News: названо дату
08:05
втрати окупантів
Сили оборони знищили за добу ще 1170 російських окупантів
08:03
OPINION
Павло Вернівський
То чому Росія зважилася на війну?
08:01
Анонс
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 1-го туру
07:30
OPINION
Микола Княжицький
Угорська миша серед левів 
07:19
Шахед
Нічна атака РФ: Сили оборони ліквідували 24 з 29 російських "шахеди"
07:15
Анонс
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 3 серпня. Розклад
07:00
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія утримує у Чорному морі один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:48
Російські військові
У РФ заарештували військового начальника через невдачі його підрозділу на фронті, - ISW
06:26
штучний інтелект
У Болгарії відбудеться перша у світі олімпіада зі штучного інтелекту
05:48
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Прем'єр Фінляндії заявив, що не бачить передумов для відкриття кордону з РФ
04:45
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ запустила дрони: на Вінниччині влучання в об'єкт інфраструктури, на Київщині працювала ППО
04:04
F-16
В Румунії спростували фейк щодо підготовки українських пілотів на F-16 у країні
03:15
Росіяни пошкодили 1096 об’єктів культурної спадщини України, найбільше - на Харківщині
02:20
Ілюстративне фото
Укрзалізниця запустить перший дитячий вагон: коли перший рейс
01:39
Оновлено
Ллойд Остін
Остін посилить присутність військових США на Близькому Сході
01:27
Ємен, хусити
CNN: Росія збиралась надати військову допомогу хуситам, але відмовилась від планів
00:49
Швеція
Швеція закрила посольство в столиці Лівану
00:29
повістка
В Одесі затримали чоловіка та жінку, які напали на поліцейську під час вручення повістки
00:19
Інфографіка
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 7-го дня змагань
2024, п'ятниця
2 серпня
23:46
Володимир Кара-Мурза
Обміняний російський опозиціонер Кара-Мурза заявив, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV