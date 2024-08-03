Буданов: Росія не зможе повністю знищити українську енергосистему
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що удари РФ по енергетиці України можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити не вдасться
Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.
За словами керівника ГУР, енергетичні системи, побудовані ще за часів СРСР, мають величезний запас міцності, а Україна, як і Росія, захистили їх додатково.
"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити - так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему - ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив Буданов.
Він також додав, що в Росії немає можливості повністю зруйнувати українську енергосистему.
"Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована, умовно там три, чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - наголосив голова української розвідки.
- Нещодавно радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що найближчі три місяці українці можуть прожити взагалі без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії.
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