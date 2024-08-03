Буданов: Росія не зможе повністю знищити українську енергосистему

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

За словами керівника ГУР, енергетичні системи, побудовані ще за часів СРСР, мають величезний запас міцності, а Україна, як і Росія, захистили їх додатково.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити - так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему - ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив Буданов.

Він також додав, що в Росії немає можливості повністю зруйнувати українську енергосистему.

"Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована, умовно там три, чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - наголосив голова української розвідки.