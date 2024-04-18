Буданов запевнив, що в України є план зменшення військової міці РФ, - WP

Про це йдеться в інтерв’ю очільника ГУР Кирила Буданова газеті The Washimgton Post.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", - сказав Буданов.

За його словами, зокрема плануються нові операції російських добровольців на території РФ та нові атаки безпілотників.

Згідно з текстом публікації, очільник ГУР назвав метою демонстрацію того, що диктатор Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".

"Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримуєш. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт [атакують] біля їхнього будинку", - пояснив Буданов.