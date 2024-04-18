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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Буданов запевнив, що в України є план зменшення військової міці РФ, - WP

Буданов запевнив, що в України є план зменшення військової міці РФ, - WP

18 квітня, 2024 четвер
01:52
Війна з Росією Кирило Буданов

Головне управління розвідки розробило план зі зменшення потенціалу Росії у веденні війни, який "охоплює багато аспектів", в тому числі операції на російській території

Про це йдеться в інтерв’ю очільника ГУР Кирила Буданова газеті The Washimgton Post.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", - сказав Буданов.

За його словами, зокрема плануються нові операції російських добровольців на території РФ та нові атаки безпілотників.

Згідно з текстом публікації, очільник ГУР назвав метою демонстрацію того, що диктатор Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".

"Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримуєш. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт [атакують] біля їхнього будинку", - пояснив Буданов.

  • 7 квітня Буданов заявив, що Росія може розпочати новий масштабний наступ наприкінці весни – на початку літа, а стратегічним напрямком для окупантів є Покровськ.
Теги:
Кирило Буданов
втрати окупантів
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