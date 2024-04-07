Росіяни у травні-червні посилять наступ і спробують піти на Покровськ, - Буданов

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни й на початку літа, особливо в районі Донбасу. Вони трохи просунуться в бік Часового Яру, підуть в бік міста Покровська, стратегічного напрямку на Покровськ", - цитує телеканал Буданова.

Станом на зараз лінія фронту від Покровська розташована приблизно за 35 км з боку Авдіївки й 60 км з боку Бахмута.

Очільник ГУР також вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

"Ситуація досить складна, але вона під контролем", - зазначив Буданов.

Водночас він не відкидає і українського наступу цього року. Однак говорити на цю тему докладніше начальник ГУР не захотів, оскільки це залежить від наявності боєприпасів, зокрема від "чеської ініціативи". Поки що Буданов "не відчуває" присутності цих снарядів на фронті.