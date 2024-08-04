Буде більше знищених окупантів, ракет та літаків, - Сирський про F-16, які отримала Україна
Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський заявив, що за допомогою винищувачів F-16, які отримала Україна, військові зможуть більше знищувати окупантів, ракет та літаків РФ
Про це він написав у Telegram.
"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста", - написав Сирський.
Водночас він подякував союзникам за передачу Україн винищувачів, оскільки, за його словами, ефективне застосування сучасних літаків - це, в першу чергу, збереження життя українських бійців.
"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої перемоги", - додав головнокомандувач ЗСУ.
- 31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.
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