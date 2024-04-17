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"Буде призначене нове керівництво у всіх ланках": в ОСУВ "Таврія" прокоментували реорганізацію 67-ї бригади ЗСУ

17 квітня, 2024 середа
18:43
Війна з Росією ЗСУ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин розповів про реорганізацію 67-ї бригади ЗСУ та призначене керівництво у всіх ланках

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Загальний військове керівництво, яке керує і Збройними Силами, і підрозділами, і в районі ведення бойових дій - це перш за все для того, щоб упорядкування військових колективів. Насправді - це реалізація заходів, яка спрямована на нарощування спроможності в оборони й вона належить виключно до компетенції військового керівництва. Йдеться тут в тому числі про створення більш маневрених, сучасних, різних підрозділів, для виконання різних, спеціальних та бойових завдань. Тому і такі от виконуються заходи з метою покращення якраз підрозділів, покращення ситуації, доукомплектування підрозділів, військової техніки", - пояснює військовий.

Волошин уточнив, що штурмовий батальйон 67-ї окремої механізованої бригади перепрофілюють в окрему штурмову військову частину для виконання спеціальних бойових завдань.

"Спеціально з цією метою було виокремлено інші підрозділи - меншість тієї бригади для того, щоб створити кістяк та єдиний військовий організм, який буде виконувати певні задачі, які поставить перед ним керівництво Збройних Сил, керівництво того району виконання завдань, де він буде виконувати цей підрозділ завдання. Безперечно буде прийнято рішення, рішення вже прийнято, про реорганізацію, зараз процес буде набору особового складу, доукомплектування, як технікою, боєприпасами, так і особовим складом, ті чи інші посади будуть займати й відповідними фахівцями. Так само буде призначене керівництво від командира бригади, підрозділу й нижче по всіх відповідних ланках" , - розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Що передувало

У листопаді 2022 року було сформовано 67-му окрему механізовану бригаду "ДУК" Збройних Сил України, яка виникла на базі частин Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Раніше протягом 2022 року, добровольці "ДУК" брали участь у виконанні завдань разом із Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Ця бригада ефективно справлялася з місіями на різних участках фронтової лінії.

16 квітня Сухопутні війська ЗСУ повідомили про рішення виокремити штурмовий батальйон 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.  

Зокрема, у повідомленні йдеться, що з урахуванням результатів виконання бойових завдань, аби підвищити стійкість оборони, Сухопутні війська проводять дії, спрямовані на "вдосконалення організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування".

Військові зазначають, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України. 

Згідно з повідомленням Сухопутних військ, вони прийняли рішення, керуючись оцінкою результатів бойових місій та аналізом здійснених операцій, з метою зміцнення обороноздатності.

Одночасно, деталі та обсяги подібних дій тримаються в таємниці, аби не викривати плановані дії української армії перед Росією.

Теги:
військові
ЗСУ
Військові новини
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