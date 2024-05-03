Будівництво оборонних споруд у 5 областях добігає завершення
Міністерство оборони України заявило про завершення будівництва фортифікаційних споруд на п'яти напрямках та показало відповідне відео
Про це повідомляє Міноборони.
Зазначається, що будівництво оборонних споруд добігає завершення у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.
"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", - йдеться у повідомленні.
- Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.
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