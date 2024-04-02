Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на фортифікаційні споруди у п'яти областях
Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях та 3,5 млрд грн - на укриття у школах та лікарнях
Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що цього року на фортифікаційні споруди уряд раніше виділив 20 млрд, а тепер додає ще 5,6 млрд грн.
З них 1,1 млрд - для зведення фортифікацій у Донецькій області, понад 1 млрд грн для Запорізької області. 1,5 млрд грн отримає Сумщина та 300 і 400 млн грн - Миколаївщина і Херсонщина відповідно.
Також прем’єр розповів про додаткове виділення коштів на укриття у школах та лікарнях.
"Уже облаштовано у школах 235 таких укриттів за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції, цьогоріч виділяємо ще 2,5 млрд грн. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис. учнів", - сказав Шмигаль.
Також, за його словами, уряд передбачив ще 1 млрд грн для облаштування укриттів у лікарнях.
- 29 березня стало відомо, що на Запорізькому напрямку військові та цивільні інженери об’єдналися для зведення фортифікацій і працюють утри зміни.
- 30 березня повідомлялось, що у Київській області продовжують нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Це назвали однією з головних цілей політики безпеки.
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