Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на фортифікаційні споруди у п'яти областях

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цього року на фортифікаційні споруди уряд раніше виділив 20 млрд, а тепер додає ще 5,6 млрд грн.

З них 1,1 млрд - для зведення фортифікацій у Донецькій області, понад 1 млрд грн для Запорізької області. 1,5 млрд грн отримає Сумщина та 300 і 400 млн грн - Миколаївщина і Херсонщина відповідно.

Також прем’єр розповів про додаткове виділення коштів на укриття у школах та лікарнях.

"Уже облаштовано у школах 235 таких укриттів за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції, цьогоріч виділяємо ще 2,5 млрд грн. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис. учнів", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, уряд передбачив ще 1 млрд грн для облаштування укриттів у лікарнях.