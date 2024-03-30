На Київщині продовжують будувати фортифікаційні споруди, - ОВА

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Також встановлюються загороджувальні рубежі – "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження.

Фото: Київська ОВА

Станом на 30 березня вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів.

"Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів", - сказав очільник ОВА.