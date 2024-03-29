Військові та цивільні інженери об’єдналися для зведення фортифікацій на Запорізькому напрямку

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

Він зазначив, що фортифікації на Запорізькому напрямку будуються в три зміни, а також додав, що держава виділила 1,3 млрд грн з бюджету на зведення укріплень.

"Військові та цивільні інженери об’єдналися, щоб зробити масштабний сучасний та надійний проєкт фортифікацій", - розповів Федоров.

Очільник ОДА звітує, що підрядники виконують роботи в графіку, доведеному президентом України Володимиром Зеленським, та під пильним контролем Міноборони.

Він зауважив, що темпи будівництва точно не подобаються ворогові, тому будівельникам доводиться зважати на безпекову ситуацію.

"Але Запорізька фортеця буде зведена, адже це захист не тільки для прифронтового обласного центру, а й мешканців всієї України", - запевнив Федоров.