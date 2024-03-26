На Житомирщині будують додаткові фортифікації на кордоні з Білоруссю
У Житомирській області почали будувати додаткові фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю: розбудова системи оборони регіону триває з 2022 року
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Зараз триває зведення додаткових фортифікаційних споруд для захисту нашого кордону. Попри мінливу погоду будівельники не припиняють копати рови та ходи сполучення та встановлювати бетонні споруди для захисту воїнів Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, на кордоні зводять довготривалі вогневі позиції з армованого залізобетону, встановлюють інженерні загородження: протитанкові рови, мінні поля, "зуби дракона". Будівництво фортифікацій відбувається у тісній співпраці з військовим командуванням.
Бунечко нагадав, що розбудова глибокоешелонованої системи оборони на українсько-білоруському кордоні у межах Житомирщини триває з 2022 року.
- Водночас на Дніпропетровщині встановили майже 7 тис. фортифікаційних споруд - залізобетонних конструкцій "зуби дракона", з яких викладаються пастки для ворожої бронетехніки.
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