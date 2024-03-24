Фортифікаційне будівництво на Дніпропетровщині: встановили вже майже 7 тис. "зубів дракона"

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Він зауважив, що фортифікаційне будівництво на Дніпропетровщині триває, роботи масштабні. Також залучено чимало фахівців і техніки, підприємств з Дніпропетровщини та Запорізького регіону.

"Працюють на повну потужність. Виготовляють необхідні для фортифікаційних споруд залізобетонні конструкції. Створюють ті ж "зуби дракона", з яких викладаються на місцевості пастки для бронетехніки", - підкреслив Лисак.

Голова ОДА зазначив, що таких бетонних пірамід встановили вже майже 7 тис. Процес триває.

"Діємо злагоджено і спільно з оборонцями. Все згідно з термінами, визначеними президентом Володимиром Зеленським", - резюмував він.