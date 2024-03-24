Фортифікаційне будівництво на Дніпропетровщині: встановили вже майже 7 тис. "зубів дракона"
На Дніпропетровщині встановили майже 7 тис. фортифікаційних споруд - залізобетонних конструкцій "зуби дракона", з яких викладаються пастки для ворожої бронетехніки
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Він зауважив, що фортифікаційне будівництво на Дніпропетровщині триває, роботи масштабні. Також залучено чимало фахівців і техніки, підприємств з Дніпропетровщини та Запорізького регіону.
"Працюють на повну потужність. Виготовляють необхідні для фортифікаційних споруд залізобетонні конструкції. Створюють ті ж "зуби дракона", з яких викладаються на місцевості пастки для бронетехніки", - підкреслив Лисак.
Голова ОДА зазначив, що таких бетонних пірамід встановили вже майже 7 тис. Процес триває.
"Діємо злагоджено і спільно з оборонцями. Все згідно з термінами, визначеними президентом Володимиром Зеленським", - резюмував він.
- Президент України Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому, зокрема, йшлося про перебіг робіт із будівництва фортифікацій.
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