"Масштабне завдання, але темпи хороші": на Ставці обговорили будівництво фортифікацій

Про це він повідомив у Telegram.

Учасники Ставки заслухали доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. У фокусі уваги були Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, а також операції морської піхоти.

Очільник Міноборони Рустем Умєров і голова Мінстратегпрому Олександр Камишін розповіли про фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння від партнерів, а також власне виробництво.

"Інша важлива тема – фортифікації. Звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - написав Зеленський.