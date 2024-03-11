"Масштабне завдання, але темпи хороші": на Ставці обговорили будівництво фортифікацій
Президент України Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому зокрема йшлося про перебіг робіт із будівництва фортифікацій
Про це він повідомив у Telegram.
Учасники Ставки заслухали доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. У фокусі уваги були Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, а також операції морської піхоти.
Очільник Міноборони Рустем Умєров і голова Мінстратегпрому Олександр Камишін розповіли про фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння від партнерів, а також власне виробництво.
"Інша важлива тема – фортифікації. Звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - написав Зеленський.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
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