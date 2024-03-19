Фортифікації 2016-2018 рр. дозволяють стримувати просування окупантів у бік Часового Яру, - депутат Дружківської міськради Довбня

Про це він повідомив в етері Еспресо



"Сьогодні я спілкувався з військовослужбовцями, які тільки повернулись з Часового Яру. Тому хочу повідомити, що завдяки фортифікаціям 2016-2018 рр. зараз вдається стримувати просування ворога до міста. Також однією з наших переваг є Донецький кряж, ландшафт якого не дуже приємний для наступу військ", - наголосив Довбня.



За словами Довбні, на кожній ділянці фронту на Донеччині точаться запеклі бої.



"Майже місяць тому, я був в Торецьку, який розташований за 5 км від окупованої Горлівки. Це місто є єдиним напрямком, де дорогу не вдалось просунутись в Донецькій області з 2014 року. Сьогодні там точаться дуже важкі бої й росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення", - додав він.

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