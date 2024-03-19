Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку стабілізовується, - командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" Отченаш
Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш повідомив, що українським захисникам вдається стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми працюємо на Бахмутському напрямку та трохи північніше. Оперативна ситуація на нашому напрямку стабілізовується. Ситуація у порівнянні з Авдіївкою дійсно покращилась, втім, ворог продовжує активно застосовувати авіацію. Зокрема, атакує наші позиції КАБами. Найгіршим є те, що росіяни почали застосовувати бомби ФАБ-1500, які надзвичайно руйнівні. Застосовують вони ці бомби по Часовому Яру, що підтверджує той факт, що вони не бажають захоплювати місто, а хочуть його знищити", - розповів Отченаш.
Військовослужбовець наголосив, що окупанти також застосовують ФАБ по позиціях українських Сил оборони
"Росіянам не цікаво захоплювати території, попередньо не знищивши все живе на шляху. Вони виконують основну задачу - знищити Україну та українців. Також росіяни активно почали застосовувати ФАБи для знищення українських позицій. Це в них виходить не дуже ефективно, бо вони бояться підлітати дуже близько до наших позицій", - додав він.
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