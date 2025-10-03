Були націлені на протидію українським дронам: ССО уразили важливі обʼєкти ППО на території Росії

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка, що у Воронезькій області.

ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Ураження відбулося у селі Гармашівка Воронезької області.

"Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося", - відмітили у Генштабі.