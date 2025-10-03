Були націлені на протидію українським дронам: ССО уразили важливі обʼєкти ППО на території Росії
Сили спеціальних операцій ЗС України за допомогою ударних дронів уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" на території Росії
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка, що у Воронезькій області.
ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Ураження відбулося у селі Гармашівка Воронезької області.
"Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося", - відмітили у Генштабі.
- Вночі 30 вересня бійці Сил спеціальних операцій України уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму.
- Раніше ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ.
