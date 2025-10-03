Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Були націлені на протидію українським дронам: ССО уразили важливі обʼєкти ППО на території Росії

Були націлені на протидію українським дронам: ССО уразили важливі обʼєкти ППО на території Росії

Катерина Ганжа
3 жовтня, 2025 п'ятниця
18:35
Війна з Росією

Сили спеціальних операцій ЗС України за допомогою ударних дронів уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" на території Росії

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 

РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка, що у Воронезькій області. 

ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Ураження відбулося у селі Гармашівка Воронезької області. 

"Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося", - відмітили у Генштабі. 

  • Вночі 30 вересня бійці Сил спеціальних операцій України уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму. 
  • Раніше ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ССО
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
путін
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2025 четвер
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
мобілізація, військовий квиток
Автор Валентин Бадрак
1 жовтня, 2025 середа
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
Володимир Путін
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
18:30
Російська дезінформація
РФ після ракетного удару по фурах із зерном поширює фейк про знищення 20 вантажівок з особовим складом ЗСУ, - ЦПД
18:21
Оновлено
"Колос" - "Рух"
УПЛ: "Колос" програв "Руху", результати та розклад матчів 8-го туру
18:10
Дональд Трамп
Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС та пообіцяв "пекло, якого ніхто раніше не бачив", якщо угоди щодо Сектора Гази не буде
18:04
Ексклюзив
дрон
"Це початок класичної війни": дипломат Клімкін про російські дрони в Європі
18:03
Ексклюзив
Дональд Трамп
Я бачу своєрідний "подарунок" Трампа європейцям, - експрацівник ЦРУ Гофф
18:00
OPINION
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
17:40
Ексклюзив
НАТО
У НАТО відсутні інструменти протидії гібридним атакам Росії, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
17:38
Загибель 10 людей через повінь в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження через можливу службову недбалість
17:25
міжнародний проєкт Making Oddkin
Художниця Прошковська представить у Великій Британії виставку, у фокусі якої знищене обстрілами РФ зерно
17:15
Каїс Саїд
У Тунісі до смертної кари засудили чоловіка, який критикував президента у facebook
17:15
Андрій Парубій
СБУ має докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення РФ
17:06
Віктор Орбан
Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, доля якої жити поруч із РФ, – Орбан
16:50
Безпілотники СБУ вразили один з найбільших НПЗ Росії - "Орськнафтооргсинтез" за 1400 км від України, - ЗМІ
16:38
Оновлено
Слуга народу
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня
16:31
Від початку доби на фронті відбулося 92 бої, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 26 атак
16:25
Ексклюзив
російський диктатор Володимир Путін
Портников пояснив, як Путін аргументує той факт, що Росія досі не може перемогти Україну у війні
16:24
Віктор Медведчук
ЄС продовжив санкції санкції проти Медведчука та російських пропагандистів ще на рік
16:11
Оновлено
Ігнотас Адомавічюс
Міністр культури Литви, який не зміг відповісти, чий Крим, подав у відставку
16:04
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Український Крим під російською окупацією
Через дефіцит палива окупанти зменшують кількість громадського транспорту у Криму, - ЦНС
16:00
OPINION
Путін з Валдаю змушує Захід відмовитись від України
15:56
Вийшов трейлер українського фільму "Бачу тебе"
15:48
швейцарська зенітна гармата Oerlikon
Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників
15:20
РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни
15:19
СБУ затримала чиновника Мінʼюсту, який організовував схеми ухилення від мобілізації за $20 тис.
15:06
Сфотографований у 1991 році для обкладинки альбому Nevermind чоловік програв суд гурту Nirvana
14:20
повінь у Вʼєтнамі
У Вʼєтнамі загинула 51 людина через тайфун Буалой
14:01
OPINION
Чому реформа виборчого законодавства вигідна Україні сьогодні, під час війни?
13:49
Бельгія
У Бельгії помітили 15 невідомих БПЛА над військовою базою
13:29
Білий Дім
У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN
12:52
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є пошкодження енергообʼєктів: стан енергосистеми 3 жовтня
12:52
осінь дощ
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних
12:42
Ексклюзив
російська дезінформація
У Польщі російська дезінформація постійно розпалює ворожнечу в соцмережах проти України, - польський історик Адамський
12:38
Ексклюзив
апеляція у справі Владислави Молчанової
Апеляційна палата ВАКСу залишила запобіжний захід співзасновниці Stolitsa Group Молчановій без змін — застава 100 млн грн
12:29
на фото: супутник ALOS-3
РФ щотижня глушить британські військові супутники, — глава Космічного командування Великої Британії
12:22
Анна Нетребко
У Румунії скасували виступ путіністки Нетребко
12:00
OPINION
Легалізуйте військових винахідників!
11:32
Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV