Buntar 1 дозволяє розвідувати засоби ППО, не заходячи в зону їхньої дії, - директор з розвитку продукту про переваги нового дрона
Співзасновник та CPO (Chief Product Officer - директор з розвитку продукта) Buntar Aerospace Богдан Сас розповів про особливості нового безпілотного авіаційного комплексу дальньої розвідки
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Основною перевагою безпілотного авіаційного комплексу Buntar 1 є вертикальний зліт та посадка. Це дозволяє операторам використовувати менше часу на розгортання комплексу, щоб почати бойовю місію і вдало її завершити. Ми тестували багато різноманітних варіантів запусків та приземлень. З'ясувалося, що вертикальний зліт та посадка є дуже ефективними. Ми працюємо на дистанціях 60 км від зони старту, маємо досить якісну камеру. Головним завданням є розгледіти цілі ППО на відстані близько 10 км від їх місцезнаходження. Таким чином, це дає можливість розвідувати засоби ППО, не заходячи в їх зону дій", - зазначив він.
Директор з розвитку продукту розповів, в чому особливості розвідувального комплексу Buntar Aerospace, у порівнянні з подібними зразками, які сьогодні використовують ЗСУ.
"Головна особливість - Soft. Всі вироби, які літають сьогодні, не є чимось унікальними. Літаки, засоби зв'язку, камери є стандартизованими і універсальними засобами. А ми створюємо програмне забезпечення, яке дозволяє значно автоматизувати весь процес виконання розвідувальної місії. Soft складається з двох частин. Система допомагає оператору планувати та виконувати місію. Наразі вже є комплекс для планування місій. Він кардинально зменшує час, який оператор витрачає на планування якісної місії, з урахуванням ситуаційної обізнаності, погодних факторів, технічних характеристик літака, відомих зон ППО тощо. На сьогодні побудова розвідувальної місії займає близько двох годин. Для цього необхідно мати приблизно 5 різноманітних засобів, це ноутбуки, чати в Signal, системи ситуаційної обізнаності та великий і досвідчений екіпаж. Ми ж автомитизуємо ці процеси, ситуаційну обізнаність і кроки, які оператор має виконати в побудові маршруту і при виконанні", - додав Сас.
За його словами, основним завданням сьогодні, є збільшити вживаність бортів. Адже борти подібного класу є досить дорогими. Вартість пташки, яка літає на 60-100 км - десятки, сотні тисяч гривень.
"Ми будуємо Soft. Він вже є корисним для наших бойових операторів. Ми використовуємо його для виконання бойових місій. Інші виробники безпілотних літальних комплексів також зацікавлені, тому це спільна мета. Власне, цей комплекс ми вже починаємо тестувати з іншими виробниками", - сказав Сас.
- Нагадаємо, Міноборони Канади заявило, що союзникам слід повчитися досвіду використання дронів України у війні та розглянути можливість майбутніх закупівель БПЛА українського виробництва.
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