Час для "коаліції дієвих", а не для "коаліції охочих", - нардепка Геращенко

Про це сказав заявила народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

Вона поділилась баченням найближчого політичного і практичного розвитку взаємин між ЄС та Україною.

"Я вважаю, що Україна зараз повинна використати це вікно можливостей щодо відкриття кластерів з Європейським Союзом і для цього Україна має відповідати критеріям. Це величезне домашнє завдання для самої України", - вважає нардепка.

Геращенко наголосила, що Україна має розвиватися як демократія навіть під час війни.

"Зараз Європейському Союзу досить формувати тільки "коаліцію охочих." Це круто, але час зараз для коаліції дієвих. Якщо і далі буде така імітація, або зволікання часу з коаліціями, то все частіше російські дрони будуть прилітати на територію ЄС", - підсумувала вона.