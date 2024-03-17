Частина вагнерівців повернулася до Росії: "Гаюн" назвав причину
Деякі бійці ПВК "Вагнера" повернулися з Білорусі до Росії. Ймовірно, вони відправилися на навчання, щоб у майбутньому поїхати воювати проти України
Про це пише "Білоруські Гаюн".
"За нашими даними, принаймні частина найманців ПВК "Вагнера" могла виїхати з Білорусі до Росії. Ймовірною причиною від'їзду могло стати участь у підготовці добровольчого формування Росгвардії перед відправкою на фронт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що точна кількість найманців, які виїхали з Білорусі, невідома. Натомість, за даними моніторингової групи, у Білорусі залишилися "кілька сотень" вагнерівців. У найближчі місяці вони планують продовжувати проводити навчання у Мінську та Барановичах.
- Інструктори з колишньої ПВК Вагнера зараз займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких росіяни завезли на війну в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе