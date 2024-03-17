Частина вагнерівців повернулася до Росії: "Гаюн" назвав причину

Про це пише "Білоруські Гаюн".

"За нашими даними, принаймні частина найманців ПВК "Вагнера" могла виїхати з Білорусі до Росії. Ймовірною причиною від'їзду могло стати участь у підготовці добровольчого формування Росгвардії перед відправкою на фронт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що точна кількість найманців, які виїхали з Білорусі, невідома. Натомість, за даними моніторингової групи, у Білорусі залишилися "кілька сотень" вагнерівців. У найближчі місяці вони планують продовжувати проводити навчання у Мінську та Барановичах.