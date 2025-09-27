Чекати, що Росія розвалиться раніше нас не є перспективним, - Пристайко

Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Як зробити збірку навколо України, піднявши силу наших європейських партнерів? Мені здається, що чим далі ми виживаємо з вами, як це не є контрлогічним, чим швидше ми погодимось зараз на якийсь план, тим гірше може бути пропозиція", - сказав він.

Дипломат наголосив, що Росія не відступає від своїх максималістських запитів ще доби перших стамбульських домовленостей.

"І це точно може підірвати Україну зсередини, тому що запитанням цих ветеранів і людей, які втратили своїх рідних на війні, буде: так і для чого ми боролися, якщо ми прийшли в ту саму точку, з якої можна було, умовно кажучи, здатися, капітулювати ще три роки тому? З іншого боку, ми не можемо безкінечно продовжувати, ми самі з вами - необов'язково про це говорити - усвідомлюємо ті процеси, які відбуваються в Україні. Чекати, що Росія розвалиться раніше нас, щонайменше не є перспективним, треба вживати більш активних заходів", - вважає Пристайко.

Експосол сказав, що ті заходи та кроки, які робить так звана коаліція рішучих, чи бажаючих, як ми її там назвемо, - це обіцяючий крок.

"Те, що Трамп, в принципі, сказав, що він підтримує зусилля НАТО європейської частини, можна вважати, що наші союзники по коаліції бажаючих отримали сигнал, що ви можете рухатись вперед, Сполучені Штати будуть з вами. Нам ще треба підтвердження цих перших слів, сказаних буквально цього тижня. Подивимось, чи Стармер, чи Макрон, Мерц зрозуміли так само, як розуміємо ми, чи ми не переоцінюємо, маючи бажання вижити і бачачи в кожному сигналі позитивний, якщо це так і є, то я думаю, ця перезбірка і буде частиною того, що називається коаліція рішучих. Чи це буде спочатку захист у небі, на воді і на землі, чи це будуть війська Альянсу на нашій території - це варіанти, які можна дивитись. Можливо, повернемося до цього питання", - підсумував ексміністр.