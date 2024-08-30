Чехія передасть Україні кошти від продажу пива, присвяченого висиланню з РФ чеських дипломатів

Про це він повідомив у Х.

Журналіст "Чеського Радіо" Ондржей Соукуп за підтримки МЗС Чехії випустив пиво на згадку про депортацію з Росії чеських дипломатів.

"Пиво та благодійність! Цього року Ондржей Соукуп за невеликої підтримки МЗС знову зварив пиво "Vyhostivar" як нагадування про колег з посольства Чехії в Москві, висланих з Росії після справи Врбетиці. Ми виставляємо на торги п'ять пляшок цього пива. Виручені кошти будуть передані організації "Людина у біді" для допомоги Україні", – написав Маріан.

Назва пива "Vyhostivar" походить від слова "vyhostit" - "видворити", "депортувати".

Pivo a charita! I letos @ondrasoukup s drobnou pomocí nás z @mzvcr uvařil pivo Vyhostivar jako připomínku kolegyň a kolegů vyhoštěných z @czechemb_russia v roce 2021 po kauze Vrbětice. Nabízíme pět lahví tohoto speciálu, výtěžek dostane @CLOVEKVTISNI na pomoc Ukrajině ????????. Aukce… pic.twitter.com/gVh0ifuhq1 — Jan Marian ???????? ???????? (@HonzaMarian) August 27, 2024