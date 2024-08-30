Чехія передасть Україні кошти від продажу пива, присвяченого висиланню з РФ чеських дипломатів
Заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан заявив, що гроші з продажу пива, створеного на честь висилання чеських дипломатів з Росії у квітні 2021 року, передадуть на допомогу Україні
Про це він повідомив у Х.
Журналіст "Чеського Радіо" Ондржей Соукуп за підтримки МЗС Чехії випустив пиво на згадку про депортацію з Росії чеських дипломатів.
"Пиво та благодійність! Цього року Ондржей Соукуп за невеликої підтримки МЗС знову зварив пиво "Vyhostivar" як нагадування про колег з посольства Чехії в Москві, висланих з Росії після справи Врбетиці. Ми виставляємо на торги п'ять пляшок цього пива. Виручені кошти будуть передані організації "Людина у біді" для допомоги Україні", – написав Маріан.
Назва пива "Vyhostivar" походить від слова "vyhostit" - "видворити", "депортувати".
- 17 квітня 2021 року Чехія вислала 18 російських дипломатів та оголосила у розшук агентів ГРУ Олександра Петрова та Руслана Боширова, які причетні до отруєння Сергія Скрипаля у британському Солсбері.
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