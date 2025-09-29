Чехія викрила мережу акаунтів, які просували проросійську пропаганду перед виборами
Напередодні парламентських виборів в Чехії викрито майже 300 акаунтів, які поширювали вигідні РФ наративи з метою вплинути на результати майбутніх виборів
Про це пише Центр протидії дезінформації у facebook.
"Найбільше таких акаунтів виявлено в мережі ТіkТоk. Акаунти є взаємопов’язаними, коментують та репостять публікації одне одного, збільшуючи в такий спосіб охоплення. Дії акаунтів координуються за допомогою автоматизованих ботів і, ймовірно, є частиною російської фабрики тролів", - зазначає ЦПД.
Там зазначили, що Кремль продовжує використовувати фабрики тролів та інші інструменти пропаганди, щоб підтримувати проросійські й антиєвропейські політичні сили у країнах Східної Європи та впливати на тамтешні вибори. Раніше Центр повідомляв про такі дії в Молдові — тепер аналогічні схеми виявлено й у Чехії.
- 20 вересня 2025 року стало відомо, що проросійські медіа поширюють фейкові "медичні довідки" нібито президентка Молдови Мая Санду має психічні розлади, аби дискредитувати її напередодні парламентських виборів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.15Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе