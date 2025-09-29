Чехія викрила мережу акаунтів, які просували проросійську пропаганду перед виборами

Про це пише Центр протидії дезінформації у facebook.

"Найбільше таких акаунтів виявлено в мережі ТіkТоk. Акаунти є взаємопов’язаними, коментують та репостять публікації одне одного, збільшуючи в такий спосіб охоплення. Дії акаунтів координуються за допомогою автоматизованих ботів і, ймовірно, є частиною російської фабрики тролів", - зазначає ЦПД.

Там зазначили, що Кремль продовжує використовувати фабрики тролів та інші інструменти пропаганди, щоб підтримувати проросійські й антиєвропейські політичні сили у країнах Східної Європи та впливати на тамтешні вибори. Раніше Центр повідомляв про такі дії в Молдові — тепер аналогічні схеми виявлено й у Чехії.