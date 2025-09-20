РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Проросійські медіа поширюють повідомлення, що президентка Молдови Мая Санду нібито має "психічні розлади". Для "підтвердження" демонструють сфабриковані документи про нібито її лікування в австрійській клініці, "історії хвороби" з підписом Маї Санду та призначення їй препаратів для лікування", - йдеться у повідомленні.

ЦПД підкреслив, що оприлюднені документи є фальшивкою, адже містять численні мовні й технічні помилки. До того ж у період, коли Мая Санду начебто "проходила лікування", вона перебувала в Молдові та брала участь в офіційних заходах, що підтверджується відповідними фото та документами.

Читайте також: РФ використовує священників і ботів, щоб вплинути на вибори у Молдові, - Санду

Зазначається, що подібні "зливи" від російських ресурсів вже траплялися у минулому й були спростовані.

Як наголосив центр, метою таких інформаційних атак є спроба дискредитувати Маю Санду напередодні парламентських виборів у Молдові, створити сумніви у її професійній спроможності та підірвати довіру до проєвропейського вектора розвитку країни.

"Кремль намагається використати дезінформацію як інструмент політичного втручання, підкріплюючи фейки іншими абсурдними наративами, зокрема історіями про "особисте життя" президентки Молдови", - додав ЦПД.