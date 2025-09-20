РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД
Проросійські медіа поширюють фейкові "медичні довідки" нібито президентка Молдови Мая Санду має психічні розлади, аби дискредитувати її напередодні парламентських виборів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Проросійські медіа поширюють повідомлення, що президентка Молдови Мая Санду нібито має "психічні розлади". Для "підтвердження" демонструють сфабриковані документи про нібито її лікування в австрійській клініці, "історії хвороби" з підписом Маї Санду та призначення їй препаратів для лікування", - йдеться у повідомленні.
ЦПД підкреслив, що оприлюднені документи є фальшивкою, адже містять численні мовні й технічні помилки. До того ж у період, коли Мая Санду начебто "проходила лікування", вона перебувала в Молдові та брала участь в офіційних заходах, що підтверджується відповідними фото та документами.
Читайте також: РФ використовує священників і ботів, щоб вплинути на вибори у Молдові, - Санду
Зазначається, що подібні "зливи" від російських ресурсів вже траплялися у минулому й були спростовані.
Як наголосив центр, метою таких інформаційних атак є спроба дискредитувати Маю Санду напередодні парламентських виборів у Молдові, створити сумніви у її професійній спроможності та підірвати довіру до проєвропейського вектора розвитку країни.
"Кремль намагається використати дезінформацію як інструмент політичного втручання, підкріплюючи фейки іншими абсурдними наративами, зокрема історіями про "особисте життя" президентки Молдови", - додав ЦПД.
- Радник з нацбезпеки Молдови Станіслав Секріеру 4 серпня заявив, що Росія активізувала дезінформаційну кампанію, орієнтовану на молдавську діаспору, аби вплинути на результати парламентських виборів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе