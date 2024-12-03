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Через наступ ЗСУ на Курщину росіяни посилили обстріли прикордоння Сумщини, - голова ОВА

Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
09:43
Війна з Росією Володимир Артюх

На тлі наступальної операції Сил оборони на територію Курської області РФ збільшилась кількість ворожих обстрілів прикордонних районів Сумської області

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Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що кількість обстрілів зі сторони Росії збільшилась у тих районах, через які українські бійці заходили до Курської області.

"Там, де наші війська заходили на територію Курської області, кількість обстрілів збільшилась. А кількість артилерійських систем, кулеметів, стрілецької зброї зменшилась, бо ворога відкинули на 20-30 км від кордону", - розповів Артюх.

Він також звернув увагу на те, що наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів - на добу росіяни пускають по 30-40 КАБів.

"Якщо минулого року це були поодинокі випадки, то зараз це відбувається на системній основі. Ми фіксуємо удари по наших об'єктах критичної інфраструктури і по населених пунктах – приватні будинки або багатоповерхівки", - заявив голова ОВА.

На його думку, мета таких обстрілів – деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають.

"Ну і створити умови, знищуючи системи життєзабезпечення – енергетичні системи, водоканал, мобільний зв’язок – за яких населенню було б тяжко тут знаходитись", - підкреслив Артюх.

  • Увечері понеділка, 18 листопада, російські окупанти завдали удару по місту Глухів Сумської області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 12 людей, є постраждалі, серед них діти.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Сумщина
Курськ
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