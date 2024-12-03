Через наступ ЗСУ на Курщину росіяни посилили обстріли прикордоння Сумщини, - голова ОВА
На тлі наступальної операції Сил оборони на територію Курської області РФ збільшилась кількість ворожих обстрілів прикордонних районів Сумської області
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що кількість обстрілів зі сторони Росії збільшилась у тих районах, через які українські бійці заходили до Курської області.
"Там, де наші війська заходили на територію Курської області, кількість обстрілів збільшилась. А кількість артилерійських систем, кулеметів, стрілецької зброї зменшилась, бо ворога відкинули на 20-30 км від кордону", - розповів Артюх.
Він також звернув увагу на те, що наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів - на добу росіяни пускають по 30-40 КАБів.
"Якщо минулого року це були поодинокі випадки, то зараз це відбувається на системній основі. Ми фіксуємо удари по наших об'єктах критичної інфраструктури і по населених пунктах – приватні будинки або багатоповерхівки", - заявив голова ОВА.
На його думку, мета таких обстрілів – деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають.
"Ну і створити умови, знищуючи системи життєзабезпечення – енергетичні системи, водоканал, мобільний зв’язок – за яких населенню було б тяжко тут знаходитись", - підкреслив Артюх.
- Увечері понеділка, 18 листопада, російські окупанти завдали удару по місту Глухів Сумської області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 12 людей, є постраждалі, серед них діти.
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