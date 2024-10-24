Через обстріл РФ залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном знову зупинене
Російська окупаційна армія вдарила по залізничному сполученню між Миколаєвом та Херсоном. Доправлення пасажирів здійснюватиметься автобусами
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Зазначається, що потяги сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.
"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця наголосила, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. Там обіцяють відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.
- Ввечері середи, 23 жовтня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди". Згодом окупанти атакували Україну ракетами.
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