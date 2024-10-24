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Через обстріл РФ залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном знову зупинене

Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
07:02
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російська окупаційна армія вдарила по залізничному сполученню між Миколаєвом та Херсоном. Доправлення пасажирів здійснюватиметься автобусами

Зміст

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що потяги сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця наголосила, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. Там обіцяють відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.

  • Ввечері середи, 23 жовтня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди". Згодом окупанти атакували Україну ракетами.
Теги:
Суспільство
Україна
Миколаїв
Укрзалізниця
Херсон
ракетний удар
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