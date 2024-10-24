Через обстріл РФ залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном знову зупинене

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що потяги сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця наголосила, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. Там обіцяють відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.