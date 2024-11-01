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Через російську агресію в Україні загинули 585 дітей, - Офіс генпрокурора

Дар'я Куркіна
1 листопада, 2024 п'ятниця
11:11
Війна з Росією діти, війна з Росією

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 585 дітей, а понад 1664 отримали поранення

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 1 листопада, 585 дітей загинули та понад 1664 отримали поранення різного ступеня тяжкості за даними ювенальних прокурорів. Унаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 2249 дітей. 

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 597, Харківській - 459, Херсонській - 184, Дніпропетровській - 184, Київській - 133, Запорізькій - 145, Миколаївській - 117", - додають у повідомленні.

Також Офіс генпрокурора підкреслює, що 29-30 жовтня постраждали 9 дітей в різних регіонах через російські обстріли.

У Херсонській області - хлопчики віком 8 та 14 років; на Донеччині травмовано 16-річну дівчинку та хлопчика віком 1,6 років; на Харківщині травму отримала 10-річна дівчинка; у Дніпрі 30 жовтня постраждав 14-річний хлопчик, того ж дня через обстріл Харкова загинули два хлопчики віком 12 і 15 років, 11-річний хлопчик травмований.

  • 1 листопада Австралія стала 41 країною, яка приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Офіс генпрокурора
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