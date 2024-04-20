Через російську агресію в Україні загинули щонайменше 545 дітей, 1298 отримали поранення

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 20 квітня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 545 дітей загинуло та понад 1298 отримало поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 529

Харківській - 346

Херсонській - 150

Дніпропетровській - 135

Київській - 130

Запорізькій - 108

Миколаївській - 104.

Так, 19 квітня внаслідок обстрілу міста Синельникове Дніпропетровської області загинули 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Важкі поранення отримав 6-річний хлопчик.

Того ж дня через обстріл селища Солончаки Миколаївського району Миколаївської області поранено 14-річного хлопчика.