Через санкції продаж алмазів з Росії впав на понад 60%, - Reuters
РФ вперше за 15 років почне скуповувати алмази, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго Заходу
Про це пише Reuters.
Мінфін та Алроса, яка на 34% належить Росмайну, а ще на третину - уряду Якутії, домовилися про закупівлю алмазів у Держхран, повідомляє Reuters з посиланням на знайоме із ситуацією джерело. За його словами, перша угода щодо викупу каміння відбулася у березні, а протягом року вони будуть регулярними.
Компанія "Алроса", яка контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть — світового, в січні 2024 року була включена до блокуючого списку санкцій ЄС. Відтак показники компанії за друге півріччя минулого року виглядали жахливо: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток – на 55%, а чистий прибуток – на 47%.
"На 61% зросли запаси алмазів. Поки що працюють на склад", – пише професор ВШЕ Євген Коган.
Торік компанія припиняла продажі. Після цього з компанії у середині 2023 року звільнили директора Сергія Іванова, сина колишнього міністра оборони та спецпредставника президента РФ. Компанію очолив Павло Мариничев.
- Країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із РФ із січня 2024 року, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження.
- У січні 2024 року компанія була включена до блокуючого списку санкцій ЄС і потрапила під санкції Швейцарії. Алроса повідомила у звіті, що не сумнівається у тому, що продовжуватиме свою діяльність протягом як мінімум року.
- Перед тим, 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії.
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