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Головна Війна з Росією Через санкції продаж алмазів з Росії впав на понад 60%, - Reuters

Через санкції продаж алмазів з Росії впав на понад 60%, - Reuters

28 березня, 2024 четвер
20:06
Війна з Росією Санкції на алмази

РФ вперше за 15 років почне скуповувати алмази, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго Заходу

Про це пише Reuters.

Мінфін та Алроса, яка на 34% належить Росмайну, а ще на третину - уряду Якутії, домовилися про закупівлю алмазів у Держхран, повідомляє Reuters з посиланням на знайоме із ситуацією джерело. За його словами, перша угода щодо викупу каміння відбулася у березні, а протягом року вони будуть регулярними.

Компанія "Алроса", яка контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть — світового, в січні 2024 року була включена до блокуючого списку санкцій ЄС. Відтак показники компанії за друге півріччя минулого року виглядали жахливо: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток – на 55%, а чистий прибуток – на 47%.

"На 61% зросли запаси алмазів. Поки що працюють на склад", – пише професор ВШЕ Євген Коган.

Торік компанія припиняла продажі. Після цього з компанії у середині 2023 року звільнили директора Сергія Іванова, сина колишнього міністра оборони та спецпредставника президента РФ. Компанію очолив Павло Мариничев.

  • Країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із РФ із січня 2024 року, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження.
  • У січні 2024 року компанія була включена до блокуючого списку санкцій ЄС і потрапила під санкції Швейцарії. Алроса повідомила у звіті, що не сумнівається у тому, що продовжуватиме свою діяльність протягом як мінімум року.
  • Перед тим, 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. 

Теги:
Економіка
санкції проти Росії
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