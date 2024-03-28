Через санкції продаж алмазів з Росії впав на понад 60%, - Reuters

Про це пише Reuters.

Мінфін та Алроса, яка на 34% належить Росмайну, а ще на третину - уряду Якутії, домовилися про закупівлю алмазів у Держхран, повідомляє Reuters з посиланням на знайоме із ситуацією джерело. За його словами, перша угода щодо викупу каміння відбулася у березні, а протягом року вони будуть регулярними.

Компанія "Алроса", яка контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть — світового, в січні 2024 року була включена до блокуючого списку санкцій ЄС. Відтак показники компанії за друге півріччя минулого року виглядали жахливо: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток – на 55%, а чистий прибуток – на 47%.

"На 61% зросли запаси алмазів. Поки що працюють на склад", – пише професор ВШЕ Євген Коган.

Торік компанія припиняла продажі. Після цього з компанії у середині 2023 року звільнили директора Сергія Іванова, сина колишнього міністра оборони та спецпредставника президента РФ. Компанію очолив Павло Мариничев.