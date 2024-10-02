Через удар РФ Шостка на Сумщині залишилася без світла та води
Армія РФ завдала ударів по низці об'єктів критичної інфраструктури в місті Шостка Сумської області. Через це вся громада залишилася без електроенергії та води
Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.
"Зграя російських "шахедів" атакувала Шосткинську громаду! Зруйновано ряд об‘єктів критичної інфраструктури! Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії та води", - йдеться у повідомленні.
За словами мера, у місті також з перебоями працює зв'язок. Також зупинені всі ліфти.
Крім цього, водопостачання у Шостці здійснюється за графіком. Центральна частина міста:
- 06:30 - 09:00,
- 12:00 - 14:00,
- 17:00 - 18:00,
- 20:00 - 22:00.
В іншій частині міста:
- 06:30 - 09:00,
- 12:00 - 14:00,
- 17:00 - 20:00.
"Триває робота аварійно-відновлювальних служб. Наразі у Шостці працюють генератори електроенергії, відкриті пункти незламності", - додам Нога.
- Ввечері вівторка, 1 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА з північного напрямку. В Сумській області РФ вдарила по критичній інфраструктурі, в Одеській - по припортовій та прикордонній.
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