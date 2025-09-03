"Через відсутність достатнього тиску РФ продовжує агресію": Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч на 3 вересня

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, основними мішенями окупантів стали цивільна інфраструктура, включно з енергетичними об’єктами, транспортним вузлом, житловими будинками та навіть гаражним кооперативом.

"За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що удари мають показовий характер і є спробою Путіна продемонструвати власну безкарність. На його переконання, це вимагає чіткої та жорсткої реакції світу.

"Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", – підкреслив президент.

Він повідомив, що найближчими днями обговорюватиме з міжнародними партнерами необхідність посилення санкційного та політичного тиску на Росію. Зокрема, вже сьогодні відбудеться саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії у Данії, а ввечері – двосторонній формат у Франції. Також готуються нові кроки у взаємодії з Євросоюзом та США.

"На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", – підсумував Зеленський.