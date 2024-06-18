"Чергова максималістська заява", - Держдеп США про вимоги Путіна

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 17 червня, пише Суспільне.

Речник назвав заяву Путіна, в якій він закликав Україну повністю вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей - "черговою максималістською заявою".

"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", - зазначив Міллер.

Він також додав, що РФ не готова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень", оскільки вона продовжує свої бомбардування критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей.