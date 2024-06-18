"Чергова максималістська заява", - Держдеп США про вимоги Путіна
У Державному департаменті США назвали вимоги російського диктатора Володимира Путіна такими, що суперечать здоровому глузду та моралі
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 17 червня, пише Суспільне.
Речник назвав заяву Путіна, в якій він закликав Україну повністю вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей - "черговою максималістською заявою".
"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", - зазначив Міллер.
Він також додав, що РФ не готова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень", оскільки вона продовжує свої бомбардування критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей.
- Російський диктатор та лідер Кремля Володимир Путін 14 червня заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.01
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе