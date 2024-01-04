Чергова повітряна атака Росії по Україні: "шахеди" рухаються з півдня в північному напрямку

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм.

"Перша група ударних БПЛА неподалік Первомайська, рухається на північ. Друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей", - йдеться у першому повідомленні.

Згодом оголосили, що ще група ударних БПЛА "рухається за тим же курсом, що попередні зараз, на Херсонщині".

Також загроза застосування ударних дронів можлива у Черкаській області.

Як свідчить карта повітряних тривог, про небезпеку оголошено фактично в усій лівобережній Україні.

Близько 23:00 у ПС ЗСУ повідомили про декілька нових груп "шахедів" на Херсонщині, які рухаються у північно-західному напрямку.