Чергова повітряна атака Росії по Україні: "шахеди" рухаються з півдня в північному напрямку
Росія здійснила чергову повітряну атаку на територію України: "шахеди" рухаються з півдня у північному напрямку
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм.
"Перша група ударних БПЛА неподалік Первомайська, рухається на північ. Друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей", - йдеться у першому повідомленні.
Згодом оголосили, що ще група ударних БПЛА "рухається за тим же курсом, що попередні зараз, на Херсонщині".
Також загроза застосування ударних дронів можлива у Черкаській області.
Як свідчить карта повітряних тривог, про небезпеку оголошено фактично в усій лівобережній Україні.
Близько 23:00 у ПС ЗСУ повідомили про декілька нових груп "шахедів" на Херсонщині, які рухаються у північно-західному напрямку.
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