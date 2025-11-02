"Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна": Сибіга закликав партнерів інвестувати в далекобійність України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів розширити підтримку оборонного сектору України, зокрема інвестувати у розвиток її далекобійних можливостей
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Довгострокова сила України є ключовим фактором, що змусить Росію припинити війну. Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна", - наголосив Сибіга.
За його словами, кількість успішних ударів по військових цілях у Росії зростає щотижня. Дипломат підкреслив, що це стало можливим завдяки "прорахованій, точній і розумній кампанії, спрямованій на ослаблення російської військової машини і примушення Москви до швидшого закінчення війни".
Очільник зовнішньополітичного відомства України підкреслив, що в майбутньому український арсенал далекобійної зброї стане гарантією проти будь-якої нової агресії з боку РФ.
"Ми маємо технологію і можливості для збільшення своєї військової потужності, але нам потрібні додаткові інвестиції для її розширення. Я закликаю партнерів збільшити свої внески. Будуйте в Україні та будуйте разом з Україною. Починайте нові спільні проєкти. Це двосторонній процес, адже ті, хто допомагає Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому", - наголосив він.
- Увечері суботи, 1 листопада, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Одещині дрон поцілив по автостоянці, є загиблі. На Чернігівщині, Запоріжжі та в Херсоні є поранені.
