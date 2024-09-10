Чим довше ЗСУ утримують території на Курщині, тим слабшим стає Путін, - міністр оборони Великої Британії

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає пресслужба уряду.

"Українцям потрібно зміцнити свою лінію фронту на сході, і вони намагатимуться утримати територію в Курську. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна", - вважає міністр.

Він вважає, що з захисту України починається захист Великої Британії.

"Якщо великі країни змінюють міжнародні кордони силою, це підриває суверенітет і безпеку всіх держав..Якщо Україна не буде вільною - світ не буде в безпеці", - сказав Гілі.