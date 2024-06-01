Чому Україна не може опублікувати кількість полонених або зниклих безвісти: пояснення від журналістки Климик
Журналістка Медійної ініціативи за права людини Марія Климик пояснила, чому Україна не може опублікувати кількість полонених або зниклих безвісти
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Ми повинні розуміти, що зараз ми не можемо точно сказати які люди прийшли фільтрацію і їх відпустили, хто потрапив у полон, кого просто депортували кудись і ми просто вже не можемо цю людину знайти. Досі ми отримуємо неофіційні підтвердження, що в Маріуполі дотепер проводять ексгумації тіл - як цивільних, так і військових - і їх просто вивозять кудись за місто. Ми не маємо жодної інформації, адже цих людей ніхто не ідентифікує, їх ніхто не шукає і їхні родичі не можуть подати про них звістку, тому що вони під окупацією і для них це небезпечно", - заявила Климик.
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Журналістка наголосила, що Україна не може наводити якісь конкретні цифри щодо того, хто знаходиться в полоні, або є зниклим безвісти.
"Ані Росія не надає таких даних, ані ми не можемо це порахувати по наших базах, оскільки не знаємо чи всі родичі звернулися до відповідних органів й подали цю інформацію. Те, що відбувається зараз на окупованих територіях у більшості йдуть активні бойові дії, в тій же Авдіївці, під Харковом, Херсоном, Запоріжжям - звідти взагалі немає жодного зв'язку, жодної інформації, тому говорити про якісь цифри та взагалі щось стверджувати ми не можемо, адже нині виїхати звідти шанс мають одиниці", - підсумувала Климик.
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