Чотири з пʼяти пунктів плану перемоги необхідно виконати під час війни, - ОП

Про це розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в етері телемарафону.

"Треба розуміти, що план перемоги не розголошений. Він буде представлений особисто президентом України президенту Джо Байдену, а до того інформація про нього є дозовано повідомленою і містить загальні обриси плану. Це п’ять пунктів: чотири основні і один додатковий. Додатковий може бути реалізований вже після війни. Ці пункти містять деталі: перше - які рішення треба ухвалити, друге – оборонна співпраця розвідувальних структур, також спільна економічна робота України та країн-партнерів для того, щоб був справедливий мир для України", - сказав він.

Також Лещенко зауважив, що "очевидні пункти" плану перемоги обговорюють у медіа, однак він не підтвердив, чи дійсно вони зазначені в документі. Зокрема, мова йде про дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю по РФ, перспективу вступу до НАТО і використання російських заморожених активів.

Що відомо про план перемоги?

18 вересня Зеленський повідомив, що План перемоги готовий. У Білому домі вже ознайомилися з документом.

Також відомо, що план перемоги України містить чотири основні пункти та один додатковий.

За словами Зеленського, план перемоги України у війні проти Росії можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів, які вони мають ухвалити в період із жовтня по грудень.

24 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги Зеленського.