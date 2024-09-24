Чотири з пʼяти пунктів плану перемоги необхідно виконати під час війни, - ОП
План перемоги України ще не розголошують, однак відомо, що він містить 4 пункти, які слід виконати під час війни, та один додатковий
Про це розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в етері телемарафону.
"Треба розуміти, що план перемоги не розголошений. Він буде представлений особисто президентом України президенту Джо Байдену, а до того інформація про нього є дозовано повідомленою і містить загальні обриси плану. Це п’ять пунктів: чотири основні і один додатковий. Додатковий може бути реалізований вже після війни. Ці пункти містять деталі: перше - які рішення треба ухвалити, друге – оборонна співпраця розвідувальних структур, також спільна економічна робота України та країн-партнерів для того, щоб був справедливий мир для України", - сказав він.
Також Лещенко зауважив, що "очевидні пункти" плану перемоги обговорюють у медіа, однак він не підтвердив, чи дійсно вони зазначені в документі. Зокрема, мова йде про дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю по РФ, перспективу вступу до НАТО і використання російських заморожених активів.
Що відомо про план перемоги?
18 вересня Зеленський повідомив, що План перемоги готовий. У Білому домі вже ознайомилися з документом.
Також відомо, що план перемоги України містить чотири основні пункти та один додатковий.
За словами Зеленського, план перемоги України у війні проти Росії можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів, які вони мають ухвалити в період із жовтня по грудень.
24 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги Зеленського.
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