Данілов: Кількість української зброї, якою можна бити по військових об'єктах у тилу росіян, зростає щомісяця
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна кожного місяця виробляє все більше зброї для ураження військових об’єктів і критичної інфраструктури у глибинці Росії
Про це він розповів в коментарі "Українському радіо".
"Що стосується безпосередньо наших засобів ураження, то я точно можу сказати, що на сьогодні той кілометраж, ті засоби ураження обов’язково приведуть нас до перемоги", - наголосив Данілов, під кілометражем маючи на увазі Санкт-Петербург, Москву та інші території Росії.
За його словами, російські населені пункти вже є під "оком" саме вітчизняної зброї, яка виробляється на українських підприємствах, що розташовані "глибоко і далеко".
"Можу сказати - кількість цих засобів ураження, які є вкрай важливими, із кожним місяцем збільшується", - запевнив секретар РНБО.
Він наголосив, що йдеться про українські розробки та комплектуючі.
"Але зауважу, що з партнерами, країнами, з якими ми співпрацюємо, вже є налагоджені системи, коли це спільне виробництво, коли не тільки на території нашої країни виробляється та чи інша зброя. В нас вже є приклади, які є абсолютно перфектними з точки зору результату, яких ми досягаємо спільно з нашими партнерами", - додав Данілов.
- Тим часом у трьох російських областях уночі 3 лютого лунали вибухи та працювали системи ППО через нібито атаку безпілотників. У Волгограді спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.
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