Данілов: Кількість української зброї, якою можна бити по військових об'єктах у тилу росіян, зростає щомісяця

Про це він розповів в коментарі "Українському радіо".

"Що стосується безпосередньо наших засобів ураження, то я точно можу сказати, що на сьогодні той кілометраж, ті засоби ураження обов’язково приведуть нас до перемоги", - наголосив Данілов, під кілометражем маючи на увазі Санкт-Петербург, Москву та інші території Росії.

За його словами, російські населені пункти вже є під "оком" саме вітчизняної зброї, яка виробляється на українських підприємствах, що розташовані "глибоко і далеко".

"Можу сказати - кількість цих засобів ураження, які є вкрай важливими, із кожним місяцем збільшується", - запевнив секретар РНБО.

Він наголосив, що йдеться про українські розробки та комплектуючі.

"Але зауважу, що з партнерами, країнами, з якими ми співпрацюємо, вже є налагоджені системи, коли це спільне виробництво, коли не тільки на території нашої країни виробляється та чи інша зброя. В нас вже є приклади, які є абсолютно перфектними з точки зору результату, яких ми досягаємо спільно з нашими партнерами", - додав Данілов.