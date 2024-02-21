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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Данілов оцінив імовірність повторного наступу РФ на Київ

Данілов оцінив імовірність повторного наступу РФ на Київ

21 лютого, 2024 середа
10:30
Війна з Росією Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Росія не має ресурсу для повторного наступу на Київ. Нині країна-агресорка слабша, ніж два роки тому

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він зазначив, що в Білорусі у 2024 році заплановані навчання росіян.

"Потрібно буде уважно відстежувати кількість військ там, багато залежить від дій наших партнерів. Нам потрібна обов'язково додаткова зброя", - сказав Данілов.

При цьому він висловив упевненість, що РФ виснажилася за два роки великої війни.

"Не буде такого, що вони будуть тут (у Києві, – ред.) господарювати. Вони це збиралися зробити ще тоді, коли мали можливості. Я хочу сказати, що за два роки війни ми повибивали їм ті зуби, які в них були ще на лютий 2022 року, на лютий 2023 року. Щодня наші військові їх сточують, сточують, сточують, і більше їх не стає", - сказав Данілов.

"Інакше б вони не зверталися по допомогу до авторитарної Кореї, вони б не зверталися по допомогу до Ірану", – наголосив секретар РНБО.

  • Генерал-майор Дмитро Марченко вважає, що росіяни можуть повторити наступ на Київ у 2024 році. "Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська – і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися", - сказав він 2 лютого.
Теги:
РНБО
окупанти
новини Києва
Олексій Данілов
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