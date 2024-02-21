Данілов оцінив імовірність повторного наступу РФ на Київ

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він зазначив, що в Білорусі у 2024 році заплановані навчання росіян.

"Потрібно буде уважно відстежувати кількість військ там, багато залежить від дій наших партнерів. Нам потрібна обов'язково додаткова зброя", - сказав Данілов.

При цьому він висловив упевненість, що РФ виснажилася за два роки великої війни.

"Не буде такого, що вони будуть тут (у Києві, – ред.) господарювати. Вони це збиралися зробити ще тоді, коли мали можливості. Я хочу сказати, що за два роки війни ми повибивали їм ті зуби, які в них були ще на лютий 2022 року, на лютий 2023 року. Щодня наші військові їх сточують, сточують, сточують, і більше їх не стає", - сказав Данілов.

"Інакше б вони не зверталися по допомогу до авторитарної Кореї, вони б не зверталися по допомогу до Ірану", – наголосив секретар РНБО.