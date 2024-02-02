"Вони відійшли зробити висновки": генерал-майор Марченко припустив повторний наступ росіян на Київ

Про це Дмитро Марченко сказав в інтерв'ю ТСН.

За словами генерала-майора, у росіян є і сили, і засоби, і кількість.

"При цьому для них втратити 30–40 тис. людей – не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська – і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися", - йдеться у заяві Марченка.

Дмитро Марченко також додав, що від півдня України російські терористи також не відмовилися і хочуть відрізати нас від Чорного моря.