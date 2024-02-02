"Вони відійшли зробити висновки": генерал-майор Марченко припустив повторний наступ росіян на Київ
Генерал-майор Дмитро Марченко вважає, що росіяни можуть повторити наступ на Київ у 2024 році
Про це Дмитро Марченко сказав в інтерв'ю ТСН.
За словами генерала-майора, у росіян є і сили, і засоби, і кількість.
"При цьому для них втратити 30–40 тис. людей – не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська – і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися", - йдеться у заяві Марченка.
Дмитро Марченко також додав, що від півдня України російські терористи також не відмовилися і хочуть відрізати нас від Чорного моря.
- 19 січня Financial Times писав, що Росія може здійснити влітку 2024 року широкомасштабний наступ з метою повної окупації Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, за словами офіційних осіб, не виключено ще один наступ на Харків чи навіть Київ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе