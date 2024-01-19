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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Улітку РФ може спробувати повністю окупувати 4 області України, не виключено наступ на Київ і Харків, – FT

Улітку РФ може спробувати повністю окупувати 4 області України, не виключено наступ на Київ і Харків, – FT

19 січня, 2024 п'ятниця
17:42
Війна з Росією Окупанти

Росія може здійснити влітку 2024 року широкомасштабний наступ з метою повної окупації Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей

Про це повідомили FT українські силовики на умовах анонімності.

Крім того, за словами офіційних осіб, не виключено ще один наступ на Харків чи навіть Київ.

У нещодавно розсекреченій оцінці розвідки США, розглянутій FT у грудні, також зазначається, що кінцева мета президента РФ Володимира Путіна в Україні – завоювання країни та підкорення її народу – залишається незмінною.

Українські чиновники зазначили, що постачання до РФ артснарядів і ракет з Північної Кореї поставили окупантів у кращу позицію, ніж після того, як вони були ослаблені в битві за Бахмут у 2023 році.

Щодо поточної ситуації на полі бою, то один західний чиновник, який працює над політикою щодо України, вважає, що "мало шансів на оперативний прорив будь-якої зі сторін у 2024 році", не кажучи вже про наступні кілька місяців.

"Мабуть, справедливо буде сказати, що українська система повністю залежить від тривалої військової допомоги із Заходу", - наголосив він.

За його словами, в разі скорочення допомоги Україні з боку партнерів РФ може отримати значну перевагу.

  • Наприкінці 2023 року заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про намір Росії захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
  • 17 січня Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній.
Україна
Росія
Харків
окупанти
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