Улітку РФ може спробувати повністю окупувати 4 області України, не виключено наступ на Київ і Харків, – FT

Про це повідомили FT українські силовики на умовах анонімності.

Крім того, за словами офіційних осіб, не виключено ще один наступ на Харків чи навіть Київ.

У нещодавно розсекреченій оцінці розвідки США, розглянутій FT у грудні, також зазначається, що кінцева мета президента РФ Володимира Путіна в Україні – завоювання країни та підкорення її народу – залишається незмінною.

Українські чиновники зазначили, що постачання до РФ артснарядів і ракет з Північної Кореї поставили окупантів у кращу позицію, ніж після того, як вони були ослаблені в битві за Бахмут у 2023 році.

Щодо поточної ситуації на полі бою, то один західний чиновник, який працює над політикою щодо України, вважає, що "мало шансів на оперативний прорив будь-якої зі сторін у 2024 році", не кажучи вже про наступні кілька місяців.

"Мабуть, справедливо буде сказати, що українська система повністю залежить від тривалої військової допомоги із Заходу", - наголосив він.

За його словами, в разі скорочення допомоги Україні з боку партнерів РФ може отримати значну перевагу.