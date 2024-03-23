Данілов підтвердив причетність Києва до теракту в Підмосковʼї": черговий фейк Росії

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Секретар РНБО України Олексій Данілов публічно підтвердив, що Україна причетна до теракту в російському "Крокус сіті холлі", що стався ввечері 22 березня", - таке відео з начебто українського телеетеру поширив пропагандистський канал НТВ.

Насправді для створення фейку росіяни використали частину кадрів з телемарафону за 16 березня та замінили гостя - начальника ГУР МОУ Буданова - на підробне відео з Даніловим.

У ролику не збігаються міміка та мовлення Данілова – це вказує на можливе використання діпфейку.

Центр протидії дезінформації також підтвердив, що ця інформація є фейком: "Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду, міміка та мовлення Олексія Данілова взагалі не збігаються".