Данілов підтвердив причетність Києва до теракту в Підмосковʼї": черговий фейк Росії
Російські пропагандистські ЗМІ поширюють фейкову новину про нібито те, що секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що Україна причетна до теракту в Росії
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Секретар РНБО України Олексій Данілов публічно підтвердив, що Україна причетна до теракту в російському "Крокус сіті холлі", що стався ввечері 22 березня", - таке відео з начебто українського телеетеру поширив пропагандистський канал НТВ.
Насправді для створення фейку росіяни використали частину кадрів з телемарафону за 16 березня та замінили гостя - начальника ГУР МОУ Буданова - на підробне відео з Даніловим.
У ролику не збігаються міміка та мовлення Данілова – це вказує на можливе використання діпфейку.
Центр протидії дезінформації також підтвердив, що ця інформація є фейком: "Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду, міміка та мовлення Олексія Данілова взагалі не збігаються".
- У п'ятницю, 22 березня, у Москві під час концерту в "Крокус Сіті холі" невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: у Росії повідомляють про понад 60 загиблих та понад 100 постраждалих.
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