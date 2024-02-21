Данілов про ймовірність заморожування конфлікту з РФ: "Можна заморозити курку в холодильник, але не життя людей"

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"НАТО – це дуже складний процес. Ті, хто каже, що можна вступити в НАТО під час війни й без території, мені складно уявити. НАТО – це дуже непроста структура, і має бути консенсус. Зараз, коли було голосування по Швеції й Фінляндії, до однієї з країн наразі є питання. Уявляєте, скільки таких питань може виникати, якщо ми підемо в цей процес", - сказав Данілов.

Щодо заморожування конфлікту він зазначив: "Ви можете заморозити курку в холодильник. Ви не можете заморозити життя людини. Ви не можете заморозити життя країни. Це просто неможливо".

За словами Данілова, РФ поставила собі за мету знищити Україну, тому жодних перемовин з агресором бути не може. Він переконаний, що Київ і надалі отримуватиме озброєння, необхідне для боротьби з окупантами.