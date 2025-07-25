"Давно не бачили таку кількість": на ТОТ зафіксували масове переміщення техніки на Новопавлівський та Покровський напрямки
25 липня на тимчасово окупованих територіях Донеччини зафіксували масове перекидання російської техніки на Покровський і Новопавлівський напрямки
Про це інформує Telegram-канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка "Андрющенко Time".
"Сьогодні активно поїхали на всі напрямки, як ми й передбачали. З таборів підготовки Маріуполь - Бердянськ на північ Донецької області. На Пологівський напрям - танки та ППО. Давно не бачили таку кількість важкої бронетехніки", - йдеться у повідомленні.
Основним маршрутом перекидання залишаються пункти пропуску Успенка та Вознесенка між Донецькою областю та Росією.
"Тут все рухається на північ Донецької області. За даними наших джерел, останніми дня дуже велика кількість колон на Донецьк. За кілька днів мова про сотні вантажівок різного призначення.У підсумку, як і говорили стало очевидно, що поки в пріоритеті в росіян Новопавлівський та Покровські напрями", - підсумував керівник Центру вивчення окупації.
фото: Андрющенко Time
фото: Андрющенко Time
- Від початку доби п'ятниці, 25 липня, на російсько-українському фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 4 бої тривають.
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