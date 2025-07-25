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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Від початку доби на фронті відбулося 85 боїв: понад третина - на Покровському напрямку

Марія Науменко
25 липня, 2025 п'ятниця
16:22
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби п'ятниці, 25 липня, на російсько-українському фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 4 бої тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Гута Студенецька Чернігівської області; Бобилівка, Олександрівка, Покровка, Тимофіївка, Славгород, Біла Береза, Сімейкине, Рожковичі Сумської області. 

Авіаударів зазнали Грем’яч Чернігівської області та Яструбине Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. Також противник завдав двох авіаударів, скинув чотири КАБи, та здійснив 168 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані. Наші воїни дали гідну відсіч. КАБами ворог завдав удару по Харкову.

На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку на позиції українських військ у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва. Сили оборони успішно зупинили 13 спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог десять разів намагався прорватися в районах Григорівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 34 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.  Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак. Чотири бойових зіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Родинське, Миколаївка та Сухий Яр.

На Новопавлівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське та Темирівка. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог шість разів намагався прорватися на позиції українських військ. Одне бойове зіткнення досі триває. Також загарбники завдали авіаудару по Козацькому.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

  • Російська армія зосереджує свої зусилля у напрямку Яблунівки і Олександро-Калинового на Торецькому напрямку: вони намагаються здійснювати штурми групами по 3-4 особи.
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