Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1080 окупантів
Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще понад 1000 своїх військових, а також сотні одиниць техніки й озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 048 330 (+1080) осіб,
- танків – 11 056 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 23 059 (+7) од,
- артилерійських систем – 30 812 (+35) од,
- РСЗВ – 1448 (+2) од,
- засоби ППО – 1201 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 959 (+125) од,
- крилаті ракети – 3535 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56 371 (+158) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+0) од.
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