DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
Станом на неділю, 12 жовтня, російська окупаційна армія здійснила незначне просування на кількох ділянках фронту на сході України — на Харківщині та Донеччині
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Згідно з оновленими даними мапи бойових дій, окупанти мали часткові успіхи на Харківщині — поблизу населених пунктів Піщане та Малинівка, а також на Донеччині — в районі села Торське.
"Ворог просунувся поблизу Піщаного, Торського та Малинівки", - йдеться в повідомленні.
фото: скриншот
фото: скриншот
фото: скриншот
- Станом на 1 жовтня DeepState повідомив, що за минулий місяць російські війська окупували на 44% менше територій порівняно з серпнем, та назвав Новопавлівський напрямок — найпроблемнішою ділянкою фронту.
