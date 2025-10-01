"Останні кадрові рішення не вселяють надії": DeepState назвав Новопавлівський напрямок найпроблемнішою ділянкою фронту

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За даними OSINT-ерів, у вересні темпи окупації впали майже вдвічі. Росіяни змогли захопити 259 кв. км - 0.04% усієї площі країни - найменше починаючи з травня.

"Новопавлівський — головний проблемний відтинок. Де кількість просувань значно більше, ніж штурмових дій, а останні кадрові рішення тут не вселяють великої надії на покращення. Куп'янський — став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває", - пишуть аналітики.

Водночас DeepState відзначає ефективну оборону на Покровському напрямку.

"Кожен 10-й кв. км окупації припадає на дану ділянку, при чому третина всіх штурмів направлена на Покровськ та його околиці. Натомість ціна кожного метру тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті — різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже нема", - йдеться у повідомленні.