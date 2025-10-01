"Останні кадрові рішення не вселяють надії": DeepState назвав Новопавлівський напрямок найпроблемнішою ділянкою фронту
Протягом минулого місяця російські загарбники окупували на 44% менше територій, ніж у серпні, найпроблемніша ділянка фронту - Новопавлівський напрямок
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За даними OSINT-ерів, у вересні темпи окупації впали майже вдвічі. Росіяни змогли захопити 259 кв. км - 0.04% усієї площі країни - найменше починаючи з травня.
"Новопавлівський — головний проблемний відтинок. Де кількість просувань значно більше, ніж штурмових дій, а останні кадрові рішення тут не вселяють великої надії на покращення. Куп'янський — став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває", - пишуть аналітики.
Водночас DeepState відзначає ефективну оборону на Покровському напрямку.
"Кожен 10-й кв. км окупації припадає на дану ділянку, при чому третина всіх штурмів направлена на Покровськ та його околиці. Натомість ціна кожного метру тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті — різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже нема", - йдеться у повідомленні.
- Вранці 1 жовтня DeepState також оновив мапу бойових дій. Відомо, що на Дніпровщині ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Тернового та Степового.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе