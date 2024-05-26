DeepState: ворог захопив село Уманське на Покровському напрямку та просунувся в Іванівці на Куп'янському напрямку. Генштаб не підтверджує

Інформація про це 26 травня 2024 року з'явилася на ТГ-каналі проєкту.

"Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці", - зазначається у повідомленні.

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Йдеться про село Уманське на Покровському напрямку (Донеччина), яке розташоване між вже зайнятим росіянами Очеретиним та Карлівкою, в бік якої продовжує рух ворог.

Своєю чергою Генеральний штаб Зройних Сил України наразі не підтверджує повне взяття росіянами Уманського.

В оперативній інформації станом на 13:00 неділі 26.05.2024 є такі рядки:

"На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога - загалом вже 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному - в районах Калинового, Сокола і Уманського".

Іванівка - село на Куп'янському напрямку (Харківщина), де теж зараз точаться серйозні бої.