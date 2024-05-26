DeepState: ворог захопив село Уманське на Покровському напрямку та просунувся в Іванівці на Куп'янському напрямку. Генштаб не підтверджує
За даними українського недержавного моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти узяли під контроль село Уманське на Донеччині
Інформація про це 26 травня 2024 року з'явилася на ТГ-каналі проєкту.
"Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці", - зазначається у повідомленні.
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Йдеться про село Уманське на Покровському напрямку (Донеччина), яке розташоване між вже зайнятим росіянами Очеретиним та Карлівкою, в бік якої продовжує рух ворог.
Своєю чергою Генеральний штаб Зройних Сил України наразі не підтверджує повне взяття росіянами Уманського.
В оперативній інформації станом на 13:00 неділі 26.05.2024 є такі рядки:
"На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога - загалом вже 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному - в районах Калинового, Сокола і Уманського".
Іванівка - село на Куп'янському напрямку (Харківщина), де теж зараз точаться серйозні бої.
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